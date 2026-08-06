Украинская служба «Голоса Америки» возобновляет работу после длительной паузы

Руководство «Голоса Америки» приняло решение возобновить вещание на украинском языке и вернуть к работе часть сотрудников украинской редакции. Первые эфиры планируют запустить уже на следующей неделе.

Об этом сообщил руководитель украинской службы Руслан Петричка.

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Украинская редакция «Голоса Америки» возобновит работу после длительной паузы. Руслан Петричка отметил, что это решение особенно важно на фоне ежедневных российских атак по Украине и информационной войны, которую россия ведет против украинцев.

«Возобновление Украинской службы подтверждает стратегическую важность украиноязычного вещания для выполнения миссии «Голоса Америки» и интересов США. И это хорошо для Украины», – подчеркнул Петричка.

Он также отметил, что коллектив уже готовится к возвращению в эфир, а со временем к работе могут вернуться и другие сотрудники редакции.

Напомним, «Голос Америки» приостановил работу 15 марта 2025 года после указа президента США Дональда Трампа о масштабном сокращении деятельности медиа. Тогда были уволены или отправлены в отпуск более 600 сотрудников.

Впрочем, 18 марта 2026 года федеральный суд США постановил отменить решение о массовых сокращениях, признав их неправомерными, а также обязал Белый дом возобновить работу медиа. После этого руководство СМИ начало процесс постепенного возобновления работы отдельных редакций, в том числе и украинской.

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