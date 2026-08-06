США восстановили полноценный обмен разведданными с Украиной – Politico

Соединенные Штаты возобновили полноценный обмен разведывательной информацией с Украиной после кратковременного прекращения сотрудничества весной 2025 года. По словам американских сенаторов и экспертов, это помогло Киеву усилить свои позиции в войне с россией.

Об этом сообщает Politico.

11 марта 2025, 20:25 США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили военную помощь Украине США приняли решение отменить запрет на поставки вооружений для ВСУ. Кроме того, США и Украина возобновили обмен разведывательными данными.

По информации издания, после конфликта между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в марте 2025 года Вашингтон временно ограничивал передачу разведданных Киеву. Однако сейчас сотрудничество вернулось к прежнему уровню, а отношения между сторонами значительно улучшились.

Сенатор-демократ Марк Уорнер, входящий в комитет Сената по разведке, заявил, что обмен разведывательной информацией существенно улучшился и вместе с эффективным применением украинских дальнобойных беспилотников дал Украине преимущество на поле боя.

Его оценку поддержали сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер, которые также подтвердили усиление сотрудничества в сфере разведки. Сенатор Тим Кейн отметил, что во время своего визита в Украину в июле 2026 года заметил значительно большую уверенность украинской стороны в коммуникации с США.

По словам собеседников Politico, поддерживающих контакты с украинскими чиновниками, нынешний уровень обмена разведданными фактически вернулся к показателям, которые были до его приостановки.

Директор по инновациям и открытым источникам американского Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что администрация Трампа, в частности, одобрила передачу Украине разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре. По его мнению, это сделало украинские атаки значительно более эффективными и стало частью более широкой стратегии давления на Москву.

Кроме того, американские системы раннего предупреждения продолжают информировать Украину о российских ракетных атаках еще с первых дней полномасштабной войны.

В то же время в материале отмечается, что сотрудничество является взаимовыгодным. Бывший посол США в Украине Джон Хербст подчеркнул, что Украина располагает «исключительными разведданными о россии», которые также представляют ценность для Вашингтона.

По мнению экспертов, одним из ключевых факторов укрепления отношений между Киевом и Вашингтоном стали успехи Украины на фронте в последние месяцы, в частности благодаря использованию недорогих ударных дронов и атакам по целям на территории россии.

Напомним, военная помощь Украине и обмен разведданными были прекращены в марте прошлого года.. При этом в администрации Трампа заявляли, что США не прекращали обмен разведданными, необходимыми для оборонных нужд Украины.

А в августе прошлого года директор Национальной разведки США Тулси Габбард издала директиву, которой запретила делиться с союзниками какой-либо информацией о переговорах по миру между Украиной и россией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.