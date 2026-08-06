Россия ударила по железнодорожной станции Лозовая на Харьковщине, есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия 6 августа ударила по железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области. Есть погибшие и тяжелораненые.

Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Враг атаковал БпЛА железнодорожную станцию в Лозовой. На эту минуту известно о двух погибших мужчинах», – написал Синегубов.

6 августа 2026, 09:49 На Херсонщине российский дрон атаковал автобус с гражданскими, есть раненые Оккупационная армия рф ударила FPV-дроном по гражданскому автобусу на Херсонщине. Пострадали по меньшей мере шесть человек.

Также, по предварительным данным, по меньшей мере восемь человек получили травмы. Среди них 5 мужчин и трое женщин. Есть тяжелораненые.

«Бригады медиков оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы», – добавил Синегубов.

В свою очередь председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что дрон попал по вагону с железнодорожниками вблизи вокзала Лозовой.

«Предварительно – 2 погибших. Наши железнодорожники. На этом практически прифронтовом вокзале два укрытия, еще добавили третье. Все детали впоследствии», – написал он.

Напомним, также сегодня утром на Херсонщине российский дрон атаковал автобус с гражданскими, которые ехали на полевые работы. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек.

А ночью российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Под обстрел попали торговый центр и другие объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые.

Также накануне вечером рф нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

5 августа оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате российской атаки по гражданскому предприятию известно о 13 пострадавших лицах, один человек погиб.

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