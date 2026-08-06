На границе Литвы с Беларусью нашли уже третий подземный туннель для нелегальных мигрантов

Мир
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В Литве пограничники обнаружили третий за последние недели подземный туннель, прокопанный со стороны Беларуси. Вероятно, его планировали использовать для незаконной переправки мигрантов через границу.
фото: VSAT nuotr

Литовские пограничники обнаружили еще один подземный туннель, который вел с территории Беларуси и, вероятно, должен был использоваться для незаконной переправки мигрантов через государственную границу.

Об этом пишет LRT.

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Подземный ход нашли возле села Латежерис в муниципалитете Друскининкай. После обследования местности специалисты установили, что туннель прокопали под физическим заграждением на глубине около 1,5 метра. Его укрепили бревнами и досками, а вход с белорусской стороны замаскировали специальной тканью.

По данным пограничной службы, туннель углублялся примерно на четыре метра в направлении Литвы, однако, как и два предыдущих, остался недостроенным. Выхода на литовскую сторону он не имел, поэтому воспользоваться им для незаконного пересечения границы было невозможно.

Это уже третий подобный подземный ход, который литовские пограничники обнаружили за последние несколько недель. Первый нашли 23 июля возле села Пищяй, второй – 26 июля вблизи села Пертакас. Оба также были недостроенными.

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы правоохранители начали досудебное расследование. После завершения необходимых следственных действий обнаруженный туннель засыпали грунтом.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва будет покупать специализированную технологию для обнаружения подземных туннелей нелегалов на границе.

Кроме того, МИД страны инициировал ужесточение национальных санкций против граждан рф и Беларуси, что предусматривает ограничения на покупку недвижимости возле стратегических объектов и запрет на въезд деятелям культуры, образования и спорта.

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