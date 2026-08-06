Не менее $4 млрд в год: в Минобороны заявили о долгосрочной поддержке Украины от Британии

Великобритания гарантирует Украине долгосрочную финансовую поддержку в размере не менее £3 миллиардов (более $4 миллиардов) ежегодно.

Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на заявление главы ведомства Евгения Хмару по итогам встречи с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

«Великобритания гарантирует долгосрочную поддержку Украины – не менее £3 млрд в год. Рассчитываем на продолжение этой помощи по ключевым направлениям», – говорится в заявлении Минобороны.

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Всего речь идет о четырех направлениях: защита неба, авиационные возможности, противодействие «шахедам» и украинские дроны.

«Первый – поставки средств для защиты неба. Украине нужны средства против баллистики и крылатых ракет, а также более быстрая поставка радаров и развитие радарного поля», – заявил Хмара.

Также министры обсудили поддержку проекта поставки самолетов Gripen с ракетами Meteor для противодействия российским носителям управляемых авиабомб и противодействие «шахедам».

«Уже есть договоренность о поставке сотен ракет против беспилотников в этом году», – сообщил глава Минобороны.

Также Украина рассчитывает на продолжение и увеличение финансирования производства отечественных беспилотников, в частности за счет доходов от замороженных российских активов.

«Договорились в дальнейшем развивать долгосрочное и взаимовыгодное оборонное партнерство. Благодарен Великобритании за лидерство и силу поддержки Украины», – подытожил Хмара.

Напомним, ранее Европейский Союз заявил, что перечислит Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов.

Также в конце июля Украина получила очередной транш от Европейского Союза в размере 3,47 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

А перед этим Киев получил очередной транш от Международного валютного фонда в размере около 690 миллионов долларов США.

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