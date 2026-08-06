Замглавы Запорожского облсовета продлили обязанности еще на два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил до 31 сентября срок действия обязанностей, возложенных на заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Куценко. САП обвиняет его в предоставлении более 650 тысяч гривен неправомерной выгоды директору «Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Такое решение 31 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд арестовал Куценко с альтернативой 3 млн грн залога. За него внесли эти средства и он вышел из следственного изолятора под следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Впоследствии с него сняли браслет, вернули загранпаспорта и отменили обязательство прибывать по первому требованию. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие остальных обязанностей, а именно: не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда; сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

«Продлить обвиняемому (Куценко – ред.) срок действия возложенных на него обязанностей. Срок действия постановления установить до 31 сентября 2026 года включительно», – говорится в решении.

Также ВАКС продлил до 31 сентября обязанности, возложенные на помощника Куценко Александра Чижеликова и депутата Запорожского облсовета Вячеслава Колесникова. Они обязаны: сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, ВАКС назначил к рассмотрению дело заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Куценко, его помощника Александра Чижеликова и депутата облсовета Вячеслава Колесникова. Их обвиняют во взяточничестве.

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