САП просит конфисковать автомобиль чиновника налоговой Днепропетровщины

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать автомобиль BMW 320 2025 выпуска стоимостью 2,28 млн грн, который зарегистрирован на мать заместителя начальника отдела внеплановых проверок рисковых плательщиков управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области Олега Дегтяра.

Об этом свидетельствуют материалы судебного дела из решения Высшего антикоррупционного суда от 29 июля и подтверждают собеседники «Слово и дело» в антикоррупционных органах.

Как указывается, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к замначальника отдела ГУ ГНС Днепропетровщины Олегу Дегтяру и его матери Вере. В нем прокурор указывал, что мать налоговика приобрела в собственность автомобиль BMW 320 2025 выпуска стоимостью почти 2,28 млн грн. По мнению прокуратуры, указанный автомобиль приобретен в интересах налоговика и он им пользуется. На приобретение этого актива у налоговика и матери не было средств. Поэтому САП просит конфисковать автомобиль, а также наложить на него арест.

«Удовлетворить заявление прокурора САП. Наложить арест на транспортное средство BMW 320 2025 года выпуска стоимостью 2,277 млн грн, которое на праве собственности принадлежит (Вери Дегтяр – ред.)», – говорится в решении.

Ранее прокурор СпАП подал иск о конфискации активов государственного инспектора Ужгородского отдела налоговой службы в Закарпатье Ивана Плешинца. Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 2022 выпуска, который приобрели в 2023 году за 3 315 920 грн. Транспортное средство оформлено на близкую родственницу, однако доказательная база свидетельствует о фактическом владении этим объектом служащим налоговой. В САП добавили, что анализ доходов и расходов служащего и членов его семьи подтвердил невозможность приобретения автомобиля за счет законных доходов. Кроме того, по данным прокуратуры, он приобрел в собственность необоснованный актив в виде денежных средств в размере 845 265 грн.

Напомним, прокурор САП подал иск к начальнику отдела по контролю за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции Киева Юрию Неруху, в котором просил конфисковать автомобиль Volkswagen Touareg 2016 выпуска и квартиру в Киеве площадью почти 95 квадратных метра стоимостью 3,3 млн грн. По мнению прокурора, у жены полицейского не было законных доходов для приобретения этого имущества. На указанные активы наложен арест.

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