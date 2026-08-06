Колумбийские наркокартели отправляют в Украину бойцов, чтобы получить опыт дроновой войны – FT

Колумбийские незаконные вооружённые формирования и наркокартели пытаются отправлять своих бойцов в Украину, чтобы получить опыт использования ударных дронов и применить эти знания в борьбе против колумбийской армии.

Об этом пишет Financial Times.

30 апреля 2026, 17:34 «Золотая акция»: почему мир заинтересовался дронами из Украины Украина стала уникальной страной, которая будет торговать оружием с другими государствами, защищаясь от агрессора.

По данным издания, в течение последнего года фиксировались случаи, когда колумбийские боевики пытались попасть в Украину под видом добровольцев, чтобы изучить современные методы ведения дроновой войны. Некоторых из них, по словам представителей украинского Минобороны, удалось выявить и отправить обратно.

«Больше всего беспокоит уровень специализации, который они получают. Бывшие парамилитарные формирования, повстанцы и военные здесь вместе учатся управлять дронами», – рассказал FT колумбийский гуманитарный работник в Украине.

В Колумбии беспилотники стали новым инструментом для наркокартелей и повстанческих группировок. Министерство обороны страны оценивает, что в 2024–2025 годах незаконные формирования осуществили 264 атаки с применением дронов, преимущественно используя дешёвые гражданские беспилотники, переоборудованные для сброса взрывчатки.

Колумбийские боевики, по данным FT, особенно интересуются опытом Украины в использовании FPV-дронов. Речь идёт о способах их оснащения взрывчаткой, защиты каналов связи и обхода систем радиоэлектронной борьбы.

«FPV-дроны уже начинают использовать в Колумбии, но они ещё не знают, как шифровать связь между дроном и оператором или как устанавливать взрывные заряды так, как это делают в Украине», – заявил изданию один из колумбийских операторов дронов, который воюет на украинском фронте.

В то же время власти Колумбии пытаются ограничить распространение таких технологий. Страна усиливает контроль за импортом беспилотников и планирует создать систему противодействия дронам стоимостью около $1,6 млрд.

Украинские военные также отмечают высокий уровень адаптации колумбийских добровольцев, которые имеют опыт длительного внутреннего конфликта. По оценкам FT, сотни колумбийцев воевали на стороне Украины после начала полномасштабного вторжения россии.

Напомним, ранее в Пентагоне рассказывали, что Украина опережает США по масштабам производства боевых беспилотников, несмотря на попытки Вашингтона быстро развивать собственную индустрию дронов. В частности, Киев в этом году может изготовить до 7 миллионов малых FPV-дронов, тогда как американская программа пока заказала менее 200 тысяч единиц.

Также в мае сообщалось, что «Хезболла» активно перенимает тактики, испытанные во время войны в Украине, и всё чаще применяет оптоволоконные FPV-дроны для атак на израильские военные позиции и приграничные общины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.