МОН обновило сроки поступления в аспирантуру: что изменилось

Министерство образования и науки увеличило сроки вступительной кампании для молодых ученых. Аспиранты получили больше времени для подачи заявлений и прохождения вступительных испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Согласно новым правилам, подать заявления для участия в конкурсном отборе и зарегистрироваться на вступительный экзамен по специальности можно до 18:00 7 сентября.

10 июня 2026, 17:22 Не только Киев: где сейчас работают учреждения высшего образования, релокированные из-за войны Больше всего учреждений образования временно перенесено в Киев и западные области, а также в прифронтовые Днепр и Запорожье. Подробнее о новых домах украинских вузов – на инфографике от «Слово и дело».

Вступительные экзамены по специальности и другие предусмотренные учебными заведениями оценивания будут проводиться с 8 по 21 сентября включительно. А 22 сентября в заведениях, подчиняющихся МОН, предоставят рекомендации к зачислению.

Информация о зачислении:

до 26 сентября – состоится обновление списков рекомендованных на бюджетные места, если отдельные поступающие не выполнят требования к зачислению;

до 28 сентября – состоится зачисление поступающих, которые получили рекомендации и выполнили соответствующие требования.

«Учреждения высшего образования также могут провести дополнительный набор в аспирантуру на контрактные места. Такой набор может начаться не ранее 29 сентября. Сроки определяют учебные заведения в своих правилах приема самостоятельно. Зачисление должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений, но в любом случае – не позднее 15 октября», – говорится в заявлении.

Также в МОН сообщили, что результаты поступающих основной сессии обнародуют до 7 августа в персональных кабинетах участников.

«Дополнительная сессия ЕВЭ и ЕВВ состоится с 24 по 28 августа, а ее результаты будут объявлены до 4 сентября», – уточнили в Министерстве и напомнили, что вступительный экзамен по специальности или специальностям для междисциплинарной образовательно-научной программы обязателен для всех поступающих, в частности для лиц, имеющих право на специальные условия поступления.

«Результат экзамена по специальности составляет 60% конкурсного балла», – напомнили ученым.

Учреждения высшего образования также могут проводить дополнительные оценивания: собеседования, другие экзамены, презентации исследовательских предложений или научных достижений. Их перечень и порядок проведения нужно проверить в правилах приема выбранного заведения.

Ранее мы сообщали, что вступительная кампания этого года установила новый рекорд – украинские учреждения высшего образования получили более 1 миллиона заявлений от поступающих на бакалавриат и медицинскую магистратуру.

В частности, во время вступительной кампании 2026 года больше всего заявлений в университеты подали на менеджмент, психологию и филологию. В то же время в МОН отметили рост интереса к компьютерным наукам, кибербезопасности и специальностям, имеющим государственную поддержку.

Также Минобороны упростило продление отсрочек для 22 категорий граждан. Среди них – люди с инвалидностью, временно непригодные к службе, студенты, аспиранты и другие.

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