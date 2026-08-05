ЕС направит Украине 1,4 млрд евро замороженных активов рф

Экономика
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Европейский Союз выделит Украине 1,4 млрд евро от замороженных активов российской федерации из-за массированного обстрела Киева.
Reuters

Европейский Союз перечислит Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Телеграм-канале.

Деньги направят на нужды обороны и «укрепление устойчивости государства».

«ЕС направит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Ответом на российский террор должно быть усиление Украины. За каждое новое преступление россия должна платить», – прокомментировал это решение Европы Корецкий и поблагодарил всех европейских партнеров за принципиальную позицию.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сегодняшнюю атаку рф «зверством», и подтвердила предоставление финансовой помощи.

«В очередной раз мы просыпаемся под новости об ужасных зверствах, совершенных россией во время воздушных атак на Украину. россия должна ответить за причиненные ею разрушения. И мы используем средства от замороженных российских активов, чтобы обеспечить выполнение этого требования. Мы предоставляем Украине еще 1,4 млрд евро из этих средств», – написала Урсула фон дер Ляйен.

По ее убеждению, эти средства помогут продолжать оказывать сопротивление незаконной войне, которую ведет россия.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В частности, ночью в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек. Еще по меньшей мере 26 – получили ранения.

По состоянию на утро почти во всех районах Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, вызванный масштабными пожарами после массированного российского обстрела.

Кроме того, ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевщину зафиксировано попадание в трех районах, где были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Food.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 17 погибших в результате массированного обстрела рф 5 августа и призвал партнеров предоставить перехватчики ракет и усилить санкции против рф.

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Россия ЕС Урсула фон дер Ляйен Деньги Война Заморозка активов россии Атака рф на Украину Сергей Корецкий
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