Польша предоставит Украине новый пакет военной помощи – посол Боднар

Варшава готовится отправить Украине очередной, уже 50-й, пакет военной помощи, несмотря на напряженность в польско-украинских отношениях.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет «Европейская правда».

По его словам, несмотря на недавнюю напряженность в польско-украинских отношениях, поставки Украине военной помощи продолжаются, оружие поступает на фронт.

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«Сейчас продолжаются поставки Украине военной помощи. Готовится 50-й пакет», – сказал Боднар.

В частности, он напомнил, что Польша входит в «коалицию решительных» и является участником программы PURL.

«Сейчас на фронт поступают снаряды, которые оплачивает польская сторона. Если идет соответствующее там оборудование или оснащение, которое помогает сегодня защищать страну, то мы должны только благодарить Польшу, а не искать поводов для очередной ссоры», – добавил Боднар.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство в ближайшее время может рассмотреть передачу дополнительных ракет к системам Patriot Украине.

Также стало известно, что Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотные летательные аппараты. Киев передал Варшаве «конкретное предложение» несколько дней назад.

Кроме того, Польша предлагала США производить ракеты к Patriot совместно с Украиной.

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