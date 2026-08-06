Россия атаковала судно с украинской пшеницей в Черном море, есть погибший и раненые

Вечером 5 августа российские войска атаковали гражданский сухогруз MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау, который перевозил украинскую пшеницу. В результате удара погиб член экипажа – гражданин Украины, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщили в Одесской ОВА и Администрации морских портов Украины.

23 июля 2026, 23:53 Стало известно, сколько гражданских судов в Черном море атаковала росия с начала июля Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что росия с начала июля атаковала 31 торговое судно в Черном море. Украина призывает ЕС усилить санкции и помочь обеспечить бесперебойную работу «Путей солидарности».

По данным ОВА, в результате атаки погиб один человек, еще три человека пострадали. Ударом был поврежден корпус сухогруза, на борту возник пожар. Экипаж эвакуировали на берег, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Администрации морских портов Украины уточнили, что погибшим является член экипажа – гражданин Украины. Остальных моряков также доставили на берег.

По состоянию на 06:00 6 августа судно пришвартовали к причалу. Специалисты проводят первоочередные работы по ликвидации последствий удара и стабилизации технического состояния судна.

В Администрации морских портов отметили, что россия уже более месяца почти ежедневно атакует портовую инфраструктуру Украины и гражданские торговые суда, работающие на Украинском морском коридоре.

«Международное сообщество должно объединить усилия для обеспечения безопасности морских перевозок и привлечения государства-агрессора к ответственности», – отметили в организации.

Напомним, недавно российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому судну под флагом Либерии, которое стояло на рейде в акватории Черного моря.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что российские атаки на гражданские грузовые суда в Черном море представляют угрозу мировой продовольственной безопасности. Москва фактически делает с Черным морем то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом.

Также, как известно, только с начала июля россия атаковала по меньшей мере 31 гражданское судно в Черном море.

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