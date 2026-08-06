Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто рассказывает СМИ о дефиците боеприпасов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют значительные запасы боеприпасов, а информацию об их якобы дефиците назвал «предательскими заявлениями».

Соответствующий пост появился на странице Трампа в Truth Social.

4 августа 2026, 14:45 США почти исчерпали запасы дальнобойных ракет из-за войны с Ираном – Reuters США использовали почти все запасы дальнобойных высокоточных ракет ATACMS и PrSM во время войны с Ираном.

«У США огромные запасы боеприпасов, особенно определенных типов. Кроме того, большие объемы производятся и поставляются в США по мере необходимости», – написал Трамп.

Также американский лидер добавил, что оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории страны. В то же время Трамп резко раскритиковал тех, кто распространяет информацию о нехватке боеприпасов.

«Лиц, допускающих эти предательские утечки информации, разыскивают. Для них будут добиваться длительных тюремных сроков», – отметил Трамп.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что США использовали почти все запасы дальнобойных высокоточных ракет ATACMS и PrSM во время пятимесячной войны с Ираном, что вызвало обеспокоенность относительно готовности американских военных к будущим конфликтам.

Также ранее СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп отложил проведение масштабной военной операции против Ирана на фоне опасений относительно сокращения запасов американских средств противовоздушной обороны.

В то же время посол США в ООН Майк Уолтц категорически отвергал сообщения о якобы дефиците отдельных видов оружия, и заявил, что американские военные полностью обеспечены необходимым вооружением для проведения кампании против Ирана.

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