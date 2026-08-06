САП обжаловала отказ в конфискации активов экс-депутата из Николаевщины

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение об отказе конфисковать автомобиль и квартиру, которые получила в собственность семья бывшего депутата Гороховского сельского совета Баштанского района Николаевской области Петра Кугляра.

Такое решение 3 августа приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд отказался конфисковать активы семьи экс-депутата из Николаевщины Петра Кугляра. Прокурор САП подала апелляционную жалобу.

«Открыть апелляционное производство по апелляционному истцу прокурора САП на решение ВАКС от 29 июня 2026 года, которым отказано в удовлетворении иска прокурора САП к (Кугляр Татьяне Ивановне и Кугляру Петру Николаевичу – ред.) о признании необоснованными активами и их взыскании в доход. Установить срок до 11 августа 2026 года включительно для подачи участниками дела отзыва на апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-депутата из Николаевской области Петра Кугляра. Речь идет о: автомобиль RENAULT DUSTER, приобретенный более чем за 1 млн грн и оформленный на экс-депутата; квартиру в г. Стрый на Львовщине стоимостью 4,4 млн грн, оформленную на жену. Анализ доходов и расходов политика и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.

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