Зеленский рассказал, скольких окупантов уничтожили Силы обороны в июле

В июле Силы обороны Украины с помощью беспилотников уничтожили 30 272 российских военных. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых оккупантах.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на отчет министерства обороны.
По словам главы государства в статистику вошли только случаи, подтвержденные видеозаписями.
«Всего за этот июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно беспилотниками. Это ликвидированы и тяжелоранены. И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение. То есть тенденция на фронте неизменна. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч военных. Будет у нашей армии и всех подразделений Сил обороны и безопасности Украины еще больше дронов», – пообещал Зеленский.
Президент также отметил эффективность украинских подразделений, применяющих дроны. В частности, по итогам июля лучшие результаты продемонстрировало спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины.
Напомним, 31 июля президент назвал количество погибших военнослужащих рф в войне против Украины. По его словам, россия с начала полномасштабного вторжения потеряла не менее 700 тысяч военнослужащих погибшими. Президент подчеркнул, что большое количество военнослужащих считается пропавшими без вести.
А разведка Британии оценила потери рф в войне против Украины почти в полмиллиона военнослужащих, отметив, что Кремль вынужден отступать на поле боя.
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