Россияне ударили дронами по Одесской области, есть погибший и восемь пострадавших

Общество
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Днем 5 августа россия нанесла удар беспилотниками по Одесской области. Один человек погиб, семерых пострадавших госпитализировали.
Фото Одеська ОВА

Днем 5 августа российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В результате удара на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб. Соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, семерых пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители, которые документируют очередное военное преступление россии против гражданского населения.

В то же время в соцсетях сообщалось, что в Одессе во время атаки был прилет по укрытию с людьми. Официального подтверждения пока нет.

Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

Основной удар пришелся на Киевскую область. В частности, в результате массированной атаки были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Group.

Кроме того, сегодня утром российские войска нанесли удары по Харькову, в результате которых пострадали восемь человек. Один из ударов пришелся по гражданскому предприятию в Новобаварском районе города.

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