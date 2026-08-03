Швеция выделит Украине почти 630 тысяч евро

Шведское правительство выделит в 2026 году более 628 тысяч евро на поддержку и укрепление системы здравоохранения Украины. Деньги поступят из фонда Swecare.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства Швеции.

Эта финансовая поддержка направлена на укрепление системы здравоохранения Украины через образовательные программы, обмен опытом и партнерство между шведскими и украинскими учреждениями, в частности в бизнес-секторе.

«Благодаря поддержке фонда Swecare мы укрепляем сотрудничество между шведскими и украинскими субъектами в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания, одновременно содействуя реформам в Украине и ее продвижению на пути к членству в ЕС», – заявил министр международного развития и торговли Швеции Бенджамин Дуса.

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Также Дуса подчеркнул, что эффективная система здравоохранения является важной составляющей устойчивости, восстановления и послевоенной реконструкции Украины.

В свою очередь, министр здравоохранения и социальных дел Якоб Форссмед отметил, что Швеция и Украина имеют взаимный опыт, которым могут обмениваться, в частности в сфере борьбы об устойчивости к антибиотикам. Он подчеркнул, что поддержка через фонд Swecare объединит экспертизу государственного и частного секторов.

Кроме этого, в шведском правительстве заметили, что инициатива будет способствовать укреплению возможностей Украины в нескольких приоритетных направлениях, в частности в лечении рака, реабилитации и протезировании, профилактике инфекций, борьбе с резистентностью к антибиотикам и управлении больницами. Кроме того, поддержка позволит начать масштабную программу подготовки украинских медицинских работников в области лучевой терапии.

Стокгольм заверил, что будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не только в военной сфере, но и в гуманитарных направлениях, в частности в здравоохранении.

Как известно, фонд Swecare объединил шведские государственные учреждения, регионы, медицинские учреждения, научные учреждения и компании в сфере биологических наук для поддержки восстановления и развития Украины.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили усиление украинской ПВО, подготовку к использованию шведских Gripen и сотрудничество в рамках Drone Deal.

Также мы сообщали, что Швеция и еще три страны передали Украине энергетическое оборудование общей стоимостью почти 2,5 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры.

А в конце июня Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Передача Воздушным силам ВСУ самолетов Gripen C/D ожидается уже в начале 2027 года.

Кроме того, Швеция выделила еще более $100 млн на инициативу PURL.

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