ЕС ввел санкции против россиян из-за разработки химоружия и дела Навального

Европейский Союз ввел санкции против шестерых россиян, которых считают причастными к разработке химического оружия, в частности токсина эпибатидина. Частицы этого вещества нашли в теле российского политика Алексея Навального.
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Под ограничения попали российские ученые и исследователи, в частности сотрудники Научного центра «Сигнал». По данным Совета ЕС, там публиковали материалы о разработке эпибатидина.
Санкции, в частности, применили против руководителя лаборатории «Сигнала» Игоря Бабкина.
Также в список внесли аналитика химических исследований в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологий россии Ирину Деревягину и заведующего кафедрой Военной академии радиологической, химической и биологической защиты Михаила Гуцалюка.
Институт, где работает Деревягина, называют главным учреждением российской программы по созданию химического оружия.
Ограничения ЕС предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны Европейского Союза.
Всего Евросоюз уже ввел санкции за применение и распространение химического оружия против 31 человека и шести организаций.
Напомним, Навальный умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщали тогда СМИ, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Однако в сентябре того же года журналисты получили доступ к документам, связанным со смертью Алексея Навального, которые указывают на возможное отравление оппозиционера.
В феврале 2026 года Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция обнародовали заявление, в котором говорится, что Навальный умер в тюрьме в результате отравления.
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