Европейский Союз ввел санкции против шестерых россиян, которых считают причастными к разработке химического оружия, в частности токсина эпибатидина. Частицы этого вещества нашли в теле российского политика Алексея Навального.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

14 февраля 2026, 17:56 Страны Европы обвинили власть россии в отравлении Навального Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция заявили, что лабораторные исследования свидетельствуют об отравлении Навального. Они считают, что за этим стоит власть рф.

Под ограничения попали российские ученые и исследователи, в частности сотрудники Научного центра «Сигнал». По данным Совета ЕС, там публиковали материалы о разработке эпибатидина.

Санкции, в частности, применили против руководителя лаборатории «Сигнала» Игоря Бабкина.

Также в список внесли аналитика химических исследований в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологий россии Ирину Деревягину и заведующего кафедрой Военной академии радиологической, химической и биологической защиты Михаила Гуцалюка.

Институт, где работает Деревягина, называют главным учреждением российской программы по созданию химического оружия.

Ограничения ЕС предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны Европейского Союза.

Всего Евросоюз уже ввел санкции за применение и распространение химического оружия против 31 человека и шести организаций.

Напомним, Навальный умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщали тогда СМИ, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Однако в сентябре того же года журналисты получили доступ к документам, связанным со смертью Алексея Навального, которые указывают на возможное отравление оппозиционера.

В феврале 2026 года Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция обнародовали заявление, в котором говорится, что Навальный умер в тюрьме в результате отравления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.