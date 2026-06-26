Зеленский продлил санкции против ВПК россии и применил ограничения в отношении 67 коллаборантов

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие санкционные решения в отношении российского военно-промышленного комплекса и лиц, сотрудничающих с оккупационными властями.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Речь идет о продлении ограничений в отношении компаний и связанных с ними лиц, которые привлечены к производству и модернизации вооружения для армии рф, в том числе стрелкового оружия и беспилотных систем, а также разработке информационно-коммуникационных решений и обеспечению технического сопровождения российской авиации.
Отдельным решением введены санкции против 67 физических лиц и одного юридического лица. В список вошли представители оккупационных администраций, а также лица, способствующие функционированию российских структур на временно захваченных территориях. Среди них – чиновники, депутаты и судьи.
«В частности, директор детского сада Раиса Прилипко, которая помогала похищать и незаконно перемещать детей с временно оккупированных территорий Донбасса в россию. Также – руководитель агрофирмы «МИР» Иван Доценко, призвавший представителей бизнеса и аграриев Херсонщины служить врагу, и предприятие «Союзметаллсервис», обеспечивающее работу незаконно захваченных оккупантами металлургических, коксохимических и угольных предприятий Донбасса и Луганщины», – указано в сообщении.
Украина также передаст соответствующие материалы международным партнерам по дальнейшей синхронизации санкционных решений.
Напомним, 30 мая президент Зеленский подписал два указа о синхронизации санкций Украины с решениями ЕС. Ограничения касаются физических лиц и компаний, связанных с россией, Ираном и другими странами.
Стоит также отметить, что 19 июня лидеры ЕС впервые продлили экономические санкции против россии сразу на год.
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