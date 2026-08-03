Румыния начала импортировать электроэнергию из Украины, чтобы покрыть дефицит

Румынская компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию из Украины при поддержке молдавского поставщика Energocom. Импорт необходим для покрытия дефицита, который возник после остановки первого энергоблока Чернаводской АЭС.

Об этом говорится в заявлении компании.

В Nuclearelectrica заявили, что полученные объемы электроэнергии помогут уменьшить влияние сокращения генерации на румынский энергорынок.

Компании имеют долгосрочное партнерство, которое было закреплено меморандумом о взаимопонимании в 2023 году. Соглашение предусматривает сотрудничество для укрепления энергетической устойчивости и взаимной поддержки между Румынией и Молдовой.

В компании подчеркнули, что нынешняя ситуация демонстрирует важность двустороннего сотрудничества: ранее Румыния и Nuclearelectrica помогали обеспечивать энергетическую безопасность Молдовы, а теперь поддержку оказывает Energocom.

Причиной сложной ситуации на энергорынке Румынии назвали, в частности, сильную засуху и снижение уровня воды в Дунае, что повлияло на работу энергетической инфраструктуры. В Nuclearelectrica отметили, что в таких условиях стабильные партнерства и торговые связи необходимы для поддержания надежности национальной энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось об аномальной жаре и обмелении Дуная, которые могут привести к сбоям в работе АЭС Венгрии и Румынии из-за дефицита воды для охлаждения реакторов энергоблоки начали снижать мощность с риском полной остановки.

А накануне румынская армия начала масштабную операцию на Дунае, чтобы изменить направление течения реки и обеспечить водой АЭС «Чернаводэ». Причиной стало рекордное обмеление Дуная, вызванное длительной засухой.

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