Россияне ударили дроном по АЗС в Запорожье, ранены гражданские

В Запорожье во время российской атаки 3 августа дрон попал по одной из местных АЗС, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает руководитель ОВА Иван Федоров.

«Три человека пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский дрон атаковал одну из АЗС в областном центре», – говорится в сообщении.

Согласно словам Федорова, от взрыва пострадали гражданские женщины, находившиеся неподалеку от АЗС в момент попадания. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

При этом сегодня, 3 августа, по данным ОВА, в результате вражеской атаки на Запорожье более 45 тысяч абонентов остались без света после того, как российский дрон повредил линию электропередачи.

Как отмечается, части абонентов уже вернули свет за первые полчаса после удара, сейчас без электроэнергии остается 23 тысячи потребителей.

Напомним, количество пострадавших в результате двух массированных авиаударов по Запорожью в воскресенье вечером, 2 августа, возросло до 31 человека, среди которых есть дети. Также известно об одной жертве в результате обстрела города.

Как известно, в ночь на 3 августа российские войска выпустили по Украине 181 ударный беспилотник разных типов. Силы ПВО обезвредили 163 вражеские цели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.