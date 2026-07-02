Российские пранкеры выдали себя за Рустема Умерова и позвонили советнику президента Эстонии

В канцелярии президента Эстонии заявили, что советник главы государства по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл стал жертвой мошеннического звонка от российских пранкеров, которые выдавали себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на канцелярию президента Эстонии.

Отмечается, что звонок пранкеров к советнику президента состоялся еще в мае, хотя российские пропагандистские ресурсы заявили, что разговор якобы состоялся 1 июля.

По версии российских пранкеров Владимира (Вована) Кузнецова и Алексея (Лексуса) Столярова, они представились Рустемом Умеровым и пообщались с Мадисом Роллом. После этого пропагандистские медиа распространили информацию, якобы советник президента Эстонии заявил о готовности страны помогать координировать удары по Санкт-Петербургу и подтвердил сотрудничество эстонских и украинских должностных лиц в этом направлении.

Сам Мадис Ролл категорически отверг такие заявления. По его словам, он говорил исключительно о поддержке Украины и возможном сотрудничестве между странами для защиты Эстонии от российских беспилотников.

«Я сказал, что мы понимаем: Украина находится в состоянии войны, и ответственность за это несет россия, которая начала агрессию против Украины. О помощи Украине я говорил только в том контексте, какое сотрудничество могли бы наладить Эстония и Украина, чтобы беспилотники не попадали на тему Эстонии», – объяснил он.

В канцелярии президента также сообщили, что подобные мошеннические звонки в тот же период получали представители других стран Балтии.

В Таллинне подчеркнули, что использование таких разговоров в пропагандистских целях свидетельствует не об успехе россии, а о ее отчаянии.

«Когда подобные постановочные разоблачения пытаются преподнести как достижение, это скорее свидетельствует об отчаянии, чем о силе. Это не меняет реального положения вещей и не уменьшает ответственности россии за агрессивную войну против Украины», – заявили в канцелярии президента.

Напомним, подобные инциденты с российскими пранкерами случались и раньше. В 2024 году они разыграли премьер-министра Джорджу Мелони, опубликовав аудиозапись разговора с ней в сети. Этот инцидент привел к громкой отставке – пост покинул дипломатический советник главы правительства Франческо Тало.

Кроме того, о регулярных атаках фейковых «чиновников» сообщала и бывший посол Украины в США Оксана Маркарова, которой пранкеры неоднократно писали от имени американских правительственных чиновников.

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