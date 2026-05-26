Умеров без объявления прибыл в Берлин на переговоры: что известно

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров прибыл в Берлин с неанонсированным визитом, где уже встретился с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером.

Об этом во вторник, 26 мая, сообщила журналистам пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян, пишет «Интерфакс-Украина».

По ее словам, секретарь СНБО обсудил с Зауттером оборонное сотрудничество между Украиной и Германией, в частности по Drone Deal, вопросы безопасности и переговорный процесс.

«Рустем Умеров работает в Берлине. В частности, одна из встреч состоялась с его коллегой Гюнтером Зауттером», – подтвердила она журналистам.

По словам пресс-секретаря, вопрос «ограниченного членства в ЕС» стороны не обсуждали.

«Нет никакой экстренной встречи. Обычная плановая работа с европейскими коллегами. Вчера был Брюссель, сегодня Берлин», – добавила она.

Кроме того, Давитян анонсировала визиты Умерова в еще несколько европейских столиц в ближайшее время.

Ранее сегодня издание Politico сообщило об «экстремальных и закрытых переговорах» в Берлине с участием советников по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Это вызвало огромный ажиотаж в медиапространстве.

Неназванные дипломаты ЕС отметили в комментарии изданию, что этот визит может быть связан с обсуждением дальнейших шагов по завершению войны и гарантиям безопасности для Украины. Также не исключали и вероятных переговоров относительно ассоциированного членства Украины в ЕС, в частности на фоне недавних заявлений Фридриха Мерца об ускоренном формате вступления для Украины.

Другие источники издания предположили, что лидеры стран обсудят рост угроз со стороны рф и Беларуси.

Напомним, недавно президент Зеленский заявил, что Украина договорилась активизировать дипломатические усилия ради достижения мира с Британией, Францией и Германией.

В то же время президент Украины выступил против идеи так называемого «ассоциированного членства» Украины в Европейском Союзе без полноценного права голоса.

