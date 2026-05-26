Умеров без объявления прибыл в Берлин на переговоры: что известно

Рустем Умеров прибыл в Берлин для переговоров с европейскими коллегами касательно ситуации с безопасностью, оборонного сотрудничества и переговорного процесса.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров прибыл в Берлин с неанонсированным визитом, где уже встретился с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером.

Об этом во вторник, 26 мая, сообщила журналистам пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян, пишет «Интерфакс-Украина».

По ее словам, секретарь СНБО обсудил с Зауттером оборонное сотрудничество между Украиной и Германией, в частности по Drone Deal, вопросы безопасности и переговорный процесс.

«Рустем Умеров работает в Берлине. В частности, одна из встреч состоялась с его коллегой Гюнтером Зауттером», – подтвердила она журналистам.

По словам пресс-секретаря, вопрос «ограниченного членства в ЕС» стороны не обсуждали.

«Нет никакой экстренной встречи. Обычная плановая работа с европейскими коллегами. Вчера был Брюссель, сегодня Берлин», – добавила она.

Кроме того, Давитян анонсировала визиты Умерова в еще несколько европейских столиц в ближайшее время.

Ранее сегодня издание Politico сообщило об «экстремальных и закрытых переговорах» в Берлине с участием советников по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Это вызвало огромный ажиотаж в медиапространстве.

Неназванные дипломаты ЕС отметили в комментарии изданию, что этот визит может быть связан с обсуждением дальнейших шагов по завершению войны и гарантиям безопасности для Украины. Также не исключали и вероятных переговоров относительно ассоциированного членства Украины в ЕС, в частности на фоне недавних заявлений Фридриха Мерца об ускоренном формате вступления для Украины.

Другие источники издания предположили, что лидеры стран обсудят рост угроз со стороны рф и Беларуси.

Напомним, недавно президент Зеленский заявил, что Украина договорилась активизировать дипломатические усилия ради достижения мира с Британией, Францией и Германией.

В то же время президент Украины выступил против идеи так называемого «ассоциированного членства» Украины в Европейском Союзе без полноценного права голоса.

Также мы сообщали, что Европейский Союз обсуждает назначение представителя для возможных мирных переговоров по Украине на фоне того, что команда президента США сосредоточена на ирано-израильском кризисе. По данным СМИ, одним из вариантов является бывшая канцлер Германии.

Кроме того, стало известно, что представлять Европу согласился президент Финляндии Александр Стубб.

