Верховный суд не остановил приговор по делу экс-главы села Сумской области

Верховный суд не остановил исполнение приговора, которым к 3,5 годам лишения свободы приговорили бывшего председателя Битицкого сельского совета Сумской области Юрия Цаплиенко и к 3 годам экс-юрисконсульта Битицкого сельсовета Виктора Зацепина за мошенничество.

Такое решение 23 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело»

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными Цаплиенко и Зацепина. Им назначили наказанием 5 лет условного лишения свободы с испытанием на 3 года. Позже Апелляционная палата ВАКС изменила наказание на реальное: 3,5 года заключения Цаплиенко и 3 года – Зацепину. Сторона защиты подала кассационные жалобы и просила приостановить исполнение приговора.

«Отказать в удовлетворении ходатайства защитника в интересах осужденного (одного из фигурантов – ред.) о приостановлении исполнения приговора Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 18 февраля 2026 года относительно указанного осужденного», – говорится в решении.

По версии обвинения, в апреле 2016 года, глава Бытицкого сельсовета Цаплиенко выдвинул требование физическому лицу-предпринимателю о передаче ему неправомерной выгоды в сумме 120 тысяч долларов за положительное решение вопроса о передаче ему в пользование земельных участков размером около 600 га. Поэтому Цаплиенко по предварительному сговору группой лиц с адвокатом Зацепиным 4 мая 2016 года получил от предпринимателя часть неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов, а в дальнейшем получил другую часть неправомерной выгоды в сумме 2,53 млн грн.

Напомним, ранее ВАКС допросил свидетеля из Венгрии по этому делу.

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