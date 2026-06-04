ВАКС определил залог инспектору налоговой Сумщины и отстранил его

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 499 200 грн к главному государственному инспектору управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Эдуарду Бахмуту и ​​отстранил его от должности.

Такие решения 28 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде залога в уголовном производстве – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому (Бахмуту – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 499 200 грн», – говорится в решении.

Подозреваемый обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Сумской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с заявителем по уголовному производству и свидетелями по делу; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Также ВАКС отстранил Бахмута от должности до 28 июля.

Как известно, ВАКС взял под стражу начальницу управления ГУ ГНС Сумщины Людмилу Дядченко. Альтернативой содержанию под стражей ей определили 3,33 млн грн залога.

Напомним, по версии следствия, начальница управления Дядченко по предварительному сговору с другими должностными лицами требовала 2 млн грн и получила 1,5 млн грн от предпринимателя за успешное прохождение проверки и несоздание препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности общества на прифронтовой территории. Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски дома у Дядченко и обнаружили 73 500 грн наличных. Номера купюр этих средств совпадают с частью неправомерной выгоды в 1,5 млн грн, предоставленной налоговику.

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