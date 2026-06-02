ВАКС снял браслет с чиновника управления налоговой Сумщины

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет, но продлил до 21 июля срок действия остальных обязанностей, возложенных на начальника управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Людмилу Дядченко. НАБУ и САП подозревают ее в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 21 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, ВАКС взял под стражу начальницу управления ГУ ГНС Сумщины Людмилу Дядченко. Альтернативой содержанию под стражей ей определили 3,33 млн грн залога. В случае внесения средств она будет обязана: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Сумской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Суд продолжил обязанности, но снял электронный браслет с Дядченко.

«Удовлетворить частично ходатайство. Продлить до 21 июля 2026 года включительно срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемую (Дядченко – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, начальница управления Дядченко по предварительному сговору с другими должностными лицами требовала 2 млн грн и получила 1,5 млн грн от предпринимателя за успешное прохождение проверки и несоздание препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности общества на прифронтовой территории. Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски дома у Дядченко и обнаружили 73 500 грн наличных. Номера купюр этих средств совпадают с частью неправомерной выгоды в 1,5 млн грн, предоставленной налоговику.

