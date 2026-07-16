В Польше дважды за сутки поднимали боевую авиацию из-за российских самолетов над Балтикой

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Польские истребители дважды за сутки поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем.
Фото: AP

Польские истребители дважды за сутки поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над ЕвропойПосле появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

По его словам, сначала пара самолетов осуществила перехват двух российских истребителей Су-30. После завершения этой миссии экипажи сразу получили новую задачу – сопроводить российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, находившийся примерно в 30 километрах к северу от территории Польши.

После завершения сопровождения польской авиацией российский Ил-20 был передан под контроль шведских истребителей. В то же время глава Минобороны Польши подчеркнул, что в обоих случаях нарушение польского воздушного пространства не было зафиксировано.

«Россияне снова проверяют возможности наших систем противовоздушной обороны», – заявил Косиняк-Камыш.

Напомним, недавно стало известно, что на саммите НАТО в Анкаре приняли решение модернизировать миссию патрулирования воздушного пространства Baltic Air Policing до формата воздушной обороны. В частности, пилоты истребителей получили право уничтожать дроны и другие объекты над странами Балтии, которые представляют угрозу.

А ранее сообщалось, что Британия перехватила самолеты рф, которые опасно маневрировали возле авианосца в Арктике.

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Польша Самолет Балтийское море Перехват самолетов ПВО
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