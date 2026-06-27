Фицо заявил, что будет выступать против оказания помощи Украине на саммите НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет выступать против выделения новой финансовой и военной помощи Украине во время саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

Слова политика приводит портал Aktuality.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

По его словам, словацкая делегация не получит мандат на поддержку новых взносов или займов для Киева. Фицо также сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с участием министра обороны Роберта Калиняка, чтобы согласовать позицию Братиславы перед саммитом.

«Я говорю от имени Словакии: никакой поддержки войны, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины», - заявил премьер.

В то же время он признал, что не может помешать другим государствам принимать решение о дальнейшей поддержке Украины.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что военная и политическая поддержка Киева будет одним из ключевых фокусов внимания во время встречи лидеров в Турции 7–8 июля.

СМИ уже узнали, какую помощь могут пообещать Украине страны НАТО во время саммита в Анкаре.

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