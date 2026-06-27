Фицо заявил, что будет выступать против оказания помощи Украине на саммите НАТО

Политика
Читати українською
Премьер Словакии заявил, что будет выступать против выделения новой финансовой и военной помощи Украине во время саммита НАТО в Анкаре.
Фото: AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет выступать против выделения новой финансовой и военной помощи Украине во время саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

Слова политика приводит портал Aktuality.

Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзникиВ этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

По его словам, словацкая делегация не получит мандат на поддержку новых взносов или займов для Киева. Фицо также сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с участием министра обороны Роберта Калиняка, чтобы согласовать позицию Братиславы перед саммитом.

«Я говорю от имени Словакии: никакой поддержки войны, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины», - заявил премьер.

В то же время он признал, что не может помешать другим государствам принимать решение о дальнейшей поддержке Украины.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что военная и политическая поддержка Киева будет одним из ключевых фокусов внимания во время встречи лидеров в Турции 7–8 июля.

СМИ уже узнали, какую помощь могут пообещать Украине страны НАТО во время саммита в Анкаре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Словакия Военная помощь Украине Война в Украине Роберт Фицо
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Российские войска атаковали беспилотниками Чернигов, есть пострадавшие
Фицо заявил, что будет выступать против оказания помощи Украине на саммите НАТО
В июне Украина нанесла рекордное количество ударов по военным заводам россии – СМИ
Трамп на саммите G7 намекнул, что может отказаться от «Анкориджских договоренностей» – Axios
Южная Корея поднимала авиацию из-за военных самолетов рф и Китая
Хунта Буркина-Фасо разорвала дипотношения с Францией
В США высмеяли панику из-за жары в Европе
Россияне нанесли новые удары по АЗС на Харьковщине
Германия рассматривает возможность возобновления обязательного призыва в армию
Трамп показал новый паспорт США со своим портретом
Больше новостей