Россияне меняют тактику применения «шахедов»: Флеш рассказал детали

Национальная безопасность
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Російські війська почали частіше використовувати ударні дрони «Шахед» для точкових атак на малих висотах і з ручним керуванням.
Фото getty images

Россия меняет подходы к применению ударных дронов «Шахед», переходя от массированных атак к более точечным и сложным ударам с использованием ручного управления.

Об этом сообщил советник президента Сергей Бескрестнов «Флеш».

По его словам, один из таких беспилотников во время атаки на цель снизился до высоты около 22 метров. Такой маневр, вероятно, был направлен на то, чтобы избежать обнаружения украинскими радиолокационными системами и усложнить работу средств перехвата.

Флеш отметил, что украинские военные смогли противодействовать новой тактике противника, однако изменения в способах применения дронов требуют постоянной адаптации систем защиты.

Напомним, накануне Флеш также рассказывал о том, что российские оккупационные войска меняют тактику применения «шахедов», активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.

Из нашей инфографики можно узнать, как Россия модернизирует «шахеды», в частности их модификации и основные характеристики.

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