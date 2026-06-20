Свириденко назвала количество семей с ВОТ, которые приобрели жилье по программе «єВідновлення»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что уже около 3000 семей, выехавших с временно оккупированных территорий, смогли приобрести собственное жилье в рамках государственной программы «єВідновлення».

Об этом говорится в ее сообщении в Telegram.

9 июня 2026, 12:38 Результаты соцопроса на тему «Благосостояние, покупательские привычки и жилищный вопрос украинцев» Более половины опрошенных украинцев имеют доход до 15 тысяч гривен (на одного члена семьи). При этом более трети респондентов назвали желаемую сумму ежемесячного дохода от 25 до 50 тысяч гривен.

По ее словам, в целом государство уже согласовало тысячи заявок на бронирование жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн. На первом этапе программы приоритет отдается внутренне перемещенным лицам, имеющим статус участника боевых действий или являющимся лицами с инвалидностью вследствие войны.

Всего местные комиссии уже обработали более 33 тысяч заявлений из более чем 41 тысячи поданных. На данный момент согласовано 3296 заявок на бронирование жилищных ваучеров. Чаще всего украинцы используют их для покупки квартир – на них приходится более 88% сделок, в то время как частные дома составляют около 10%.

С 1 мая активнее всего жилье по ваучерам покупали в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в городе Киеве.

Свириденко подчеркнула, что правительство работает над привлечением дополнительного финансирования, чтобы еще больше украинских семей могли воспользоваться программой и приобрести собственное жилье в рамках инициативы «Жилье для ВПЛ с ВОТ» в составе «єВідновлення».

Напомним, 19 июня Банк развития Совета Европы одобрил два новых проекта финансовой поддержки Украины на общую сумму 140 млн евро. Заем в размере 60 млн евро будет направлен на обеспечение ветеранов войны доступным жильем. Еще один заем, на 80 млн евро, Украина получит для реализации программ жилищной поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

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