«єВідновлення»: сколько украинских семей уже получили компенсации за три года программы

По состоянию на понедельник, 11 мая, за три года государственной программы «єВідновлення» помощь на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового получили почти 200 тысяч украинских семей.

Об этом сообщают премьер-министр Юлия Свириденко и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

14 ноября 2025, 15:00 Программа «єВідновлення»: сколько семей получили помощь и какая сумма выплачена Как меняется количество получателей компенсаций и общий размер возмещения за разрушенное жилье в рамках государственной программы єВідновлення – на инфографике Слово и дело.

Как отмечается, всего в рамках программы «єВідновлення» уже почти 196 067 тысяч украинских семей получили компенсации на восстановление поврежденного жилья на сумму 89,7 млрд грн.

«Самым массовым направлением остаются выплаты за поврежденное жилье. По этой программе более 138 тысяч семей получили компенсации на сумму 13,5 млрд грн. Всего украинцы подали более 215 тысяч заявлений», – говорится в сообщении.

По данным министров, более 56 тысяч семей получили жилищные сертификаты на общую сумму 74,9 млрд грн для приобретения нового жилья. По этому направлению было подано более 136 тысяч заявлений.

По состоянию на 11 мая новое жилье уже приобрели более 31,3 тысячи семей, среди которых более 11 тысяч – внутренне перемещенные лица. В начале 2026 года правительство дополнительно перераспределило 15 млрд грн именно на компенсации для ВПЛ.

Также продолжаются выплаты на восстановление на собственном земельном участке – средства первого транша получили 794 семьи на сумму 951,6 млн грн, а также 336 семей уже получили средства второго транша на 420,6 млн грн.

«Отдельно продолжаем расширять поддержку для внутренне перемещенных лиц, в частности людей, потерявших дома на временно оккупированных территориях. Сейчас этот компонент программы доступен для ВПЛ – участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны», – рассказала премьер.

Как отмечается, также в рамках «єВідновлення» продолжается реализация части программы «Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий».

«На данный момент согласовано 3 296 заявок на жилищные ваучеры на общую сумму 6,59 млрд грн. Всего по этому направлению подано более 38 000 заявлений», – написал министр Кулеба.

Как известно, с 1 мая в Украине номинальный ваучер на 2 млн гривен могут заказать ВПЛ с временно оккупированных территорий, а также украинцы и украинки со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, что Банк развития Совета Европы одобрил предоставление Украине дополнительных 100 миллионов евро для реализации программы «єВідновлення». Это уже третий этап финансирования проекта HOME, который предусматривает компенсации за жилье, разрушенное в результате полномасштабной войны россии.

Кроме этого стало известно, что по состоянию на 29 апреля, в рамках государственной программы «єВідновлення» помощь на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового получили уже 139 тысяч украинских семей.

А еще Кабмин принял решение, которое позволяет мобилизованным военным оформлять ипотеку по программе єОселя под 3% годовых вместо 7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.