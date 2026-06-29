Украина и Латвия хотят построить завод по производству дронов на границе с рф

Латвия и Украина планируют совместно построить предприятие по производству ударных дронов на границе с рф и Беларусью. Работы могут начаться уже в конце этого года.

Об этом сообщил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс во время поездки на военную базу в Латгалию, которая расположена на востоке страны, вдоль границы с рф и Беларусью, пишет Delfi.

Кулбергс напомнил, что недавно Латвия и Украина подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве в сфере обороны, которое предусматривает, в частности, перенятие украинского опыта в сфере защиты воздушного пространства от атак дронов. Таким образом, страны намерены расширить сотрудничество и совместно выпускать дроны, построив завод по производству БПЛА в приграничной зоне Латвии.

30 апреля 2026, 17:34 «Золотая акция»: почему мир заинтересовался дронами из Украины Украина стала уникальной страной, которая будет торговать оружием с другими государствами, защищаясь от агрессора.

«Латвия сделает все, чтобы совместный с Украиной завод по производству дронов был построен как можно скорее и располагался в приграничной зоне», – подчеркнул премьер Кулбергс.

Он добавил, что страна сделает все возможное, чтобы устранить политические барьеры и введет «зеленые коридоры», чтобы завод по производству дронов расположился в приграничной зоне Латвии. В то же время Кулбергс выразил надежду, что «первый камень в фундамент» будет заложен уже в этом году.

Кроме этого, на границе с россией и Беларусью прибалтийская страна хочет использовать беспилотники-перехватчики. Они должны уничтожать потенциально опасные дроны без привлечения военной авиации. По словам Кулбергса, поднимать самолеты при каждой такой угрозе эффективно, но слишком дорого и не всегда целесообразно.

Также правительство Латвии рассмотрит вопрос увеличения численности Национальных вооруженных сил в Латгальском регионе.

Напомним, недавно Украина и Латвия заключили двустороннее соглашение в сфере развития и производства беспилотных систем.

А 13 июня министр обороны Михаил Федоров провел встречу с латвийским коллегой Райвисом Мелнисом, во время которой стороны согласовали дальнейшие шаги сотрудничества в сфере беспилотных систем и современных военных технологий.

Также несколько недель назад Латвия передала Силам обороны партию бронированных машин CVRT.

Тем временем премьер-министры Эстонии и Латвии заявили, что сейчас не время для мирных переговоров с россией, а главным приоритетом Европы должно стать усиление обороноспособности и поддержка Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.