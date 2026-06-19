Сейм Латвии ограничил выдачу видов на жительство гражданам рф и Беларуси

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону об иммиграции, которые запрещают гражданам россии и Беларуси получать временные разрешения на проживание через инвестиционную программу в альтернативные инвестиционные фонды.

Об этом пишет Delfi.

21 февраля 2026, 15:28 В Эстонии заявили, что готовы ужесточить условия выдачи временных видов на жительство россиянам После запроса евродепутатки Яны Тоом Эстония проанализирует практику выдачи разрешений на проживание россиянам и белорусам и может ужесточить требования.

Глава комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис заявил на заседании, что изменения необходимо было принять срочно. По его словам, при предыдущем принятии закона об иммиграции была допущена пробел, который теперь устраняется.

В пояснительных материалах отмечается, что новые нормы учитывают актуальные политические обстоятельства и риски для безопасности, чтобы исключить получение видов на жительство через инвестиционный механизм в структурах альтернативных фондов.

Поправками также уточняется правовое регулирование: добавляются ссылки на соответствующие статьи закона и вводится переходный период. Они вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года.

Отдельно подчеркивается, что изменения не окажут существенного влияния на государственный бюджет и экономику, а их реализация будет обеспечиваться действующими государственными учреждениями.

Ранее Сейм Латвии уже принял новый закон об иммиграции, который усиливает контроль над миграцией, изменяет порядок въезда и пребывания граждан третьих стран и предусматривает возможность получения видов на жительство сроком до пяти лет в обмен на инвестиции.

В рамках этих изменений инвестор должен был бы вкладывать не менее 150 000 евро в управляющего альтернативными инвестиционными фондами, созданного государством, а также уплачивать 10 000 евро в государственный бюджет. Одновременно вид на жительство действовал бы только при условии, что инвестиции не уменьшаются в течение всего срока действия ВНЖ.

Напомним, недавно сообщалось, что группа из девяти стран ЕС, а также Исландия и Норвегия обратились в Европейскую комиссию с призывом усилить визовую политику в отношении граждан россии и проверить соблюдение действующих ограничений.

А недавно в Риме был арестован бывший посол Италии в Узбекистане Пьергабриеле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе по подозрению в организации схемы незаконной выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

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