Силы обороны поразили комбинат в российской Удмуртии и склады врага на ВОТ

Силы обороны поразили ряд военных объектов российских войск, в частности стратегический комбинат «Приоритет» в российской Удмуртии, а также склады противника на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генштабе.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Как отмечается, удары были нанесены 27 июля и в ночь против 28 июля в рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала рф.

Украинские военные поразили склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму, а также склад беспилотников российских войск в районе Червонопоповки Луганской области.

Кроме того, 27 июля был нанесен удар по Федеральному государственному казенному учреждению «Комбинат «Приоритет» в поселке Борок Удмуртской Республики рф. На территории предприятия зафиксировали поражение объекта и пожар.

Предприятие входит в систему государственного материального резерва России и является стратегическим объектом закрытого типа. Предприятие предназначено для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Объект расположен более чем в 1300 км от границы Украины.

Напомним, утром 28 июля беспилотники массированно атаковали Московскую область рф. В результате ударов вспыхнул пожар на складе логистической компании 3PL в Подольске. Рядом расположен склад Wildberries, который, по заявлению компании, продолжает работать в штатном режиме.

А ночью 27 июля Силы обороны в очередной раз нанесли удары по стратегическим объектам на территории россии. В частности, в Ростовском регионе был поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.

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