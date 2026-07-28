САП направила в суд дело замруководителя филиала «Энергоатома»

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя генерального директора филиала «Отделенное подразделение «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом» Светланы Пинчук о получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не указывает фамилии фигурантки.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Пинчук. Недавно Высший антикоррупционный суд установил ей и защитникам срок на ознакомление с материалами следствия.

«Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению заместителя генерального директора филиала «ОП «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом», разоблаченной в ноябре прошлого года по просьбе и получению неправомерной выгоды. Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 368 и ч. 4 ст. 368 УК Украины», – сообщает прокуратура.

Напомним, по данным следствия, Пинчук требовала от представителя частного предприятия-подрядчика взятку за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ и непрепятствование выполнению договорных обязательств. Общая сумма неправомерной выгоды рассчитывалась в размере 10–15 % от оплаченных работ и должна была составить более 6,6 млн грн.

Установлено, что в период с июня по ноябрь 2025 года она получила часть средств – 40 200 долларов США.

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