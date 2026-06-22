Замруководителя филиала «Энергоатома» снова продлили обязанности

Экономика
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Суд снова поддержал ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязательств подозреваемому.
фото: АП ВАКС

Высший антикоррупционный суд продлил до 17 августа срок действия обязанностей, возложенных на заместитель генерального директора филиала «Обособленное подразделение «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом» Светлану Пинчук в рамках взяточного дела.

Такое решение 17 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд заключил под стражу Пинчук с альтернативой 4 млн грн залога. Позже за нее внесли эти средства и она вышла из-под стражи. Подозреваемая обязана: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за географические границы города Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в очередной раз просил продлить срок действия этих обязательств на два месяца.

«Удовлетворить ходатайство. Продлить до 17 августа 2026 года включительно срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемую (Пинчук – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, по данным следствия, Пинчук требовала от представителя частного предприятия-подрядчика взятку за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ и непрепятствование выполнению договорных обязательств. Общая сумма неправомерной выгоды рассчитывалась в размере 10–15 % от оплаченных работ и должна была составить более 6,6 млн грн.

Установлено, что в период с июня по ноябрь 2025 года она получила часть средств – 40 200 долларов США.

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