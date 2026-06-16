Апелляция увеличила залог подозреваемому организатору по делу «Энергоатома»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей главу наблюдательного совета ЧАО «Южэнергострой» Ивана Ясеницкого, но увеличила ему размер альтернативной меры пресечения в виде залога с 30 до 90 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не указывает фамилии предпринимателя.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Ясеницком. Ранее ВАКС взял под стражу его с альтернативой 30 млн грн залога.

«Суд апелляционной инстанции определил залог в размере 90 млн грн и в случае его внесения возложил на подозреваемого обязанность не отлучаться за пределы Вознесенского района Николаевской области без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. В другой части определение следственного судьи оставлено без изменений», – информирует суд.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» во время строительства Ташлыкской ГАЭС. О подозрении сообщили фактическому владельцу ряда компаний Ивану Ясеницкому и бывшей начальнице сметно-договорного отдела службы планирования и финансирования дирекции по проектам и инвестициям ОП «Атомпроектинжиниринг» Наталье Волковой.

Работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых изменялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения. Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц «Энергоатома».

По одному из таких дополнительных сделок приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн. Закупка была осуществлена ​​через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.

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