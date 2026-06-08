Бывший военный готовил покушение на чиновника ГУР Юсова по заказу рф

Правоохранители предотвратили и сорвали попытку заказного убийства заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова.

Об этом сообщает Офис генпрокурора и Нацполиция.

20 февраля 2026, 10:54 СБУ разоблачила группу агентов рф, которые готовили покушения на украинских активистов и военных СБУ совместно с Нацполицией и стражами порядка Молдовы нейтрализовала агентурно-боевую группу рф, которая готовила серию покушений на журналистов, общественных деятелей и военных ГУР МО.

По данным следствия, организатором подготовки преступления был 38-летний бывший украинский военнослужащий, который имел боевой опыт и навыки разведывательной деятельности и был завербован российскими спецслужбами.

По информации Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции Украины, мужчина согласился выполнить задание по ликвидации должностного лица за вознаграждение в 100 тыс. долларов США. После этого он получил аванс в размере 10 тыс. долларов, который должен был подтвердить начало выполнения «заказа».

Далее подозреваемый начал активную фазу подготовки: собирал персональную информацию о должностном лице, устанавливал его ежедневный график, маршруты передвижения, место проживания и возможные объекты, где он регулярно появляется. Отдельное внимание он уделял анализу системы охраны и потенциальных путей отхода после совершения преступления.

Следствие установило, что фигурант неоднократно выезжал в район проживания должностного лица и осуществлял скрытое наблюдение, фиксируя обстановку и собирая данные для планирования нападения. Впоследствии он пришёл к выводу об использовании FPV-дрона как основного орудия убийства и начал подыскивать исполнителя, который имел опыт управления беспилотниками.

Для конспирации подготовку к преступлению подозреваемый тщательно маскировал: в переписке и договорённостях он использовал условные обозначения, где убийство называлось «стройкой» или «работой», заказчик – «прорабом», исполнитель – «работягой» или «строителем», а оружие или дрон – «инструментом» или «цементом».

Подозреваемого задержали 4 июня 2026 года в порядке статьи 615 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в организации приготовления к умышленному убийству из корыстных мотивов, совершённому по заказу, по предварительному сговору группы лиц.

5 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления, других возможных соучастников и полной схемы подготовки.

Напомним, недавно правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на мэра города Пятихатки Днепропетровской области. Для его розыска в регионе проводилась специальная операция с привлечением всех подразделений полиции области.

А ранее Служба безопасности Украины предотвратила покушение на высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ, которое российские спецслужбы планировали совершить накануне 9 мая.

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