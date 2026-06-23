Покушение на сотрудника ГУР Юсова: задержан военный, координировавший подготовку нападения

Сотрудники Офиса Генерального прокурора разоблачили и задержали еще одного участника подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.

Об этом 23 июня сообщил Офис Генпрокурора в Телеграм-канале.

В этот раз правоохранители задержали посредника, которым оказался 34-летний бывший военнослужащий.

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«По данным следствия, убийство чиновника могло готовиться под кураторством представителей рф. 34-летний бывший военнослужащий выступал посредником между заказчиком и потенциальным исполнителем преступления», – говорится в сообщении.

Подозреваемый обеспечивал коммуникацию между соучастниками, передавал указания от заказчиков, координировал подготовку покушения и гарантировал выплату вознаграждения за его исполнение.

Правоохранители утверждают, что в начале 2026 года фигурант получил предложение найти исполнителя для убийства. За реализацию заказчик обещал 100 тысяч долларов. После этого подозреваемый начал подыскивать исполнителя и предложил участие своему знакомому, передав контакты заказчика для прямой связи.

Также известно, что заказчик перечислил 22 тысячи долларов аванса на криптокошелек фигуранта для подготовки преступления и передал исполнителям детальные данные об Андрее Юсове, его образе жизни и распорядке дня.

«С февраля по июнь 2026 года подозреваемый систематически подстрекал его к совершению преступления. Посредник задержан 18 июня, на следующий день суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей», – сообщили правоохранители.

Его подозревают в подготовке умышленного убийства, совершенного по заказу и из корыстных побуждений, а также в подстрекательстве к совершению этого преступления.

Как известно, 8 июня правоохранители задержали первого подозреваемого по этому делу. Он планировал убить сотрудника ГУР дроном, поэтому искал исполнителя с нужными навыками.

Напомним, в феврале генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что разоблачена организованная группа, которая по заказу российских спецслужб готовила убийства известных украинцев и иностранцев. Среди потенциальных жертв значилось имя представителя по вопросам стратегических коммуникаций Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

Также недавно правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на мэра города Пятихатки Днепропетровской области. Для его поиска в регионе проводилась специальная операция с привлечением всех подразделений полиции области.

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