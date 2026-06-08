Экс-чиновника Минобороны будут судить из-за закупки 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица Минобороны, действия которого привели к поставкам Вооружённым силам Украины сотен тысяч непригодных для использования защитных перчаток.
Об этом сообщает генпрокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, из-за служебной халатности должностного лица ВСУ получили 300 тысяч пар тактических перчаток, которые не соответствовали требованиям и были непригодны для использования по назначению. Минобороны заключило контракты на поставку этой продукции на сумму более 231 млн грн. Должностное лицо отвечало за организацию и сопровождение закупок.
Следствие установило, что при оформлении договоров из документации были исключены требования об обязательном соответствии товара стандартам Минобороны. Также изменялись технические характеристики продукции и согласовывалась авансовая оплата без надлежащего обоснования.
Экспертизы подтвердили, что перчатки не обеспечивали надлежащий уровень защиты военнослужащих. Вместо предусмотренной термопластичной резины изделия были изготовлены из обычной резины и не прошли базовые испытания на устойчивость к порезам и проколам.
По выводам следствия, государству причинён ущерб на сумму более 231 млн грн. В августе 2025 года бывшему должностному лицу сообщили о подозрении, сейчас расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Дело расследовала СБУ.
Напомним, недавно военная контрразведка Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности раскрыли схему присвоения бюджетных средств при государственных закупках для ВСУ. В частности, в течение 2022–2024 годов злоумышленники похитили более 71 миллиона гривен на поставках оптовых партий продуктов питания для украинских военных.
Также ранее правоохранители раскрыли межрегиональную схему присвоения и продажи беспилотников на сумму более 15 млн грн. Командиру подразделения ВСУ и гражданским сообщникам сообщено о подозрении.
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