Экс-чиновника Минобороны будут судить из-за закупки 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица Минобороны, действия которого привели к поставкам Вооружённым силам Украины сотен тысяч непригодных для использования защитных перчаток.

Об этом сообщает генпрокурор Руслан Кравченко.

27 апреля 2026, 11:06 Вывели «в тень» более 576 млн гривен: разоблачена масштабная схема хищения в оборонке В Украине разоблачена схема с выводом более 576 миллионов гривен в тень из оборонного бюджета. Деньги платили фиктивным компаниям за несуществующие товары и услуги, которые затем частично возвращали их заказчику наличными.

По данным следствия, из-за служебной халатности должностного лица ВСУ получили 300 тысяч пар тактических перчаток, которые не соответствовали требованиям и были непригодны для использования по назначению. Минобороны заключило контракты на поставку этой продукции на сумму более 231 млн грн. Должностное лицо отвечало за организацию и сопровождение закупок.

Следствие установило, что при оформлении договоров из документации были исключены требования об обязательном соответствии товара стандартам Минобороны. Также изменялись технические характеристики продукции и согласовывалась авансовая оплата без надлежащего обоснования.

Экспертизы подтвердили, что перчатки не обеспечивали надлежащий уровень защиты военнослужащих. Вместо предусмотренной термопластичной резины изделия были изготовлены из обычной резины и не прошли базовые испытания на устойчивость к порезам и проколам.

По выводам следствия, государству причинён ущерб на сумму более 231 млн грн. В августе 2025 года бывшему должностному лицу сообщили о подозрении, сейчас расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Дело расследовала СБУ.

Напомним, недавно военная контрразведка Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности раскрыли схему присвоения бюджетных средств при государственных закупках для ВСУ. В частности, в течение 2022–2024 годов злоумышленники похитили более 71 миллиона гривен на поставках оптовых партий продуктов питания для украинских военных.

Также ранее правоохранители раскрыли межрегиональную схему присвоения и продажи беспилотников на сумму более 15 млн грн. Командиру подразделения ВСУ и гражданским сообщникам сообщено о подозрении.

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