Оккупанты ударили по Балаклее на Харьковщине, есть жертва и раненые

Один человек погиб и еще восемь гражданских получили ранения в результате российского удара по городу Балаклея в Харьковской области сегодня днем, 27 июля.

Об этом сообщают глава ОВА Олег Синегубов и начальник ГВА Виталий Карабанов.

«Враг нанес удар по г. Балаклея. По предварительной информации, в результате обстрела один человек, к сожалению, погиб. Также еще четыре человека получили ранения», – руководитель области.

Впоследствии руководитель ГВА уточнил, что, по предварительным данным, количество раненых в результате удара по городу возросло до по меньшей мере восьми человек.

«Враг цинично нанес удар по нашему городу среди бела дня… Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются, соответствующие службы работают на месте», – заявил Карабанов.

Напомним, оккупанты во второй раз ударили по Запорожью утром 27 июля. Количество людей, получивших ранения и травмы в результате российского удара, возросло до семи.

Перед этим российские войска атаковали Запорожье управляемой авиабомбой и ударным дроном. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Как известно, ночью в Николаевской области под удар попали корабли, остающиеся заблокированными с начала полномасштабного вторжения и не осуществляющие коммерческих рейсов. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

Также в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля количество погибших возросло до 11 человек. В больнице скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена.

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