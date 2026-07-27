В МИД ответили на угрозы Ирана ударами по Украине после атаки в Каспийском море

Угрозы Ирана нанести удары по Украине являются неоправданными и безосновательными, поскольку Тегеран является прямым соучастником российской агрессии против Украины. В настоящее время Киев ожидает четкой реакции международного сообщества на такие угрозы.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги на странице в соцсети Х.

17 марта 2026, 14:51 Иран против Украины: стоит ли бояться ракетных ударов Вероятность ракетных ударов Ирана по Украине существует, хотя с каждым днем ​​постепенно уменьшается.

Как известно, накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригрозил президенту Владимиру Зеленскому из-за удара по судну в Каспийском море. В ответ глава украинского ведомства подчеркнул, что Иран не имеет права изображать из себя жертву и оправдывать свои угрозы «абсурдными ссылками на Устав ООН».

«Угрозы Ирана являются неоправданными и безосновательными. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года», – заявил дипломат.

Сибига подчеркнул, что своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от российского террора против гражданского судоходства в Черном море, который сейчас угрожает мировой продовольственной безопасности.

«Но эти попытки не увенчаются успехом. Российские атаки на свободу судоходства будут в центре внимания сегодняшнего срочного заседания Совета Безопасности ООН, и мы ожидаем решительной реакции международного сообщества», – добавил Сибига.

Глава ведомства заявил, что в МИД обратились к ООН и международному сообществу с призывом отреагировать. Украинский министр уточнил, что именно российские атаки на свободу судоходства станут главной темой экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Оно состоится уже 27 июля.

Напомним, накануне МИД Ирана обвинил Украину в атаке на свое торговое судно в Каспийском море. В Тегеране заявили об одном погибшем и одном раненом члене экипажа, назвали инцидент «актом агрессии» и заявили о праве на защиту собственных интересов.

Этому предшествовало заявление президента Украины Владимира Зеленского об успешных дальнобойных ударах в акватории Каспийского моря. По его словам, целями стали военный корабль, а также суда, транспортировавшие военные грузы из Ирана.

Как известно, в марте Иран уже угрожал Украине ударами, безосновательно обвинив ее в помощи Израилю беспилотниками. В украинском МИД тогда назвали такие упреки абсурдными и напомнили, что именно иранский режим годами способствует убийству украинцев, предоставляя россии дроны и технологии.

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