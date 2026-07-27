Обвиняемый экс-депутат Одесского облсовета обжаловал срок в колонии

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым бывшего депутата Одесского областного совета Николая Деревянко и директора ООО «Укрмежстрой» Владимира Герасимчука признали виновными в злоупотреблении служебным положением. Им назначили 4,5 и 4 года лишения свободы соответственно.

Такое решение 21 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными экс-депутата Одесского облсовета Деревянко и руководителя частной фирмы Герасимчука. Экс-депутату назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы и запретили занимать определенные должности в течение 3 лет. Директор компании приговорен к 4 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком на 2,5 года.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам (в интересах Деревянко и Герасимчука – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суда от 12 июня 2026 года. Установить участникам судебного разбирательства срок для подачи в письменной форме возражений на апелляционные жалобы – 5 дней с момента получения копии определения», – говорится в решении.

Напомним, по данным следствия, в 2018 году депутат Одесского областного совета организовал заключение Цебриковским поселковым главой договоров на обустройство уличного освещения с подконтрольным ему обществом в обход тендерных процедур.

Участники заговора искусственно разделили предмет закупки на части (отдельные улицы населенного пункта), каждая из которых по стоимости работ не превышала 1,5 млн грн, что позволило заказчику заключить договоры без применения электронной системы закупок. Это позволило подрядчику завысить стоимость продукции более чем в 6 раз.

В дальнейшем депутат облсовета организовывал подделку актов приема выполненных строительных работ, в которые внесли ложные данные по понесенным расходам. Это и послужило основанием для перечисления подрядчику завышенного платежа. Как следствие, на счет его предприятия было безосновательно перечислено 6 млн грн.

Впоследствии был разоблачен еще один эпизод – на сумму 10,4 млн грн. В целом, в результате таких действий в 2018-2020 годах государству нанесен ущерб на 16,4 млн грн.

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