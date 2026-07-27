Осужденный экс-нардеп Крючков обжаловал приговор в Верховный суд

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым заочно к 10,5 годам лишения свободы приговорили бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова по делу о недополученных доходах ПАО «Запорожьеоблэнерго» и государственного предприятия «Энергорынок» более чем на 346 млн грн.

Такое решение 20 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший признал виновным экс-нардепа Крючкова и назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе осужденного (Крючкова – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суда от 11 июня 2025 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 18 мая 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, САП обвиняет экс-нардепа Дмитрия Крючкова в злоупотреблениях. По версии обвинения, в 2015-2016 годах должностные лица ЧАТ «ХК «Енергомережа», ПАО «Черкассыобленерго», ПАО «Запорожьеобленерго», действуя в интересах частной компании ХК «Енергомережа», в нарушение требований Закона Украины «Об электроэнергетике», путем подписания договором о переводе долга и замене должника, путем злоупотребления служебным положением завладели средствами, которые должны поступить в ПАО «Черкассыоблэнерго», ПАО «Запорожьеоблэнерго», а также осуществили финансовые операции с целью легализации таких средств.

Общий ущерб энергоснабжающим компаниям по делу составляет более 1,5 млрд грн, из которых во время досудебного расследования возмещено более 315 млн грн.

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