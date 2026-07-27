Силы обороны нанесли удары по мосту и ретранслятору для «Шахедов» на ВОТ Херсонщины

Национальная безопасность
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Силы обороны Украины нанесли серию точных ударов по объектам оккупантов на территории рф и на временно оккупированной Херсонщине.
Иллюстративное фотоExilenova+

Силы обороны Украины поразили наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками типа в районе временно оккупированного Железного Порта Херсонской области и автомобильный мост через Генический пролив, который захватчики используют для логистики.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Как отмечается, в ночь на 27 июля украинские подразделения успешно поразили ряд важных целей врага. В частности, в районе Железного Порта был уничтожен наземный ретранслятор для управления дронами типа «Герань»/«Гербера».

В то же время, был поражен автомобильный мост через Генический пролив на Херсонщине, который оккупанты активно использовали для военной логистики на юге.

При этом в Генштабе подтвердили, что под ударом оказался экспортный терминал в российском Ростове-на-Дону, в результате чего на объекте возник пожар.

Также Силы обороны поразили склад материально-технических средств российской армии во временно оккупированном Перевальном в Крыму, ремонтное подразделение захватчиков в Кадиевке и вражеский склад горюче-смазочных материалов в Семейкино Луганской области.

Напомним, в ночь с 26 на 27 июля российский Ростов-на-Дону атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и публиковали кадры вероятных попаданий и последствий атаки.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что в Ростовском регионе был поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.

А ранее Силы обороны Украины нанесли удары по объектам «Черноморнефтегаза» во Внуково, Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу и ретранслятору управления российскими дронами. Кроме того, атакованы автомобильный мост и склад беспилотников на временно оккупированных территориях.

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