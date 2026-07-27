В Кремле отреагировали на слова Зеленского о намерении рф привлечь еще 30 тысяч военных КНДР

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Пресс-секретарь путина отказался комментировать заявление президента Украины о о том, что РФ планирует привлечь к войне еще 30 тысяч северокорейцев.
Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россия планирует привлечь к войне против Украины еще около 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

Заявление представителя Кремля приводят росСМИ.

По словам Пескова, он «не считает необходимым» комментировать это заявление украинского лидера.

«Не Зеленскому говорить о наших планах», - сказал он, отвечая на вопрос одного из пропагандистов.

Напомним, накануне Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил, что Москва готовится принять еще 30 тысяч северокорейских военных. По словам президента Украины, подготовка к их размещению идет в Воронежской области рф. Кроме того, Пхеньян готовится передать россии новые пусковые установки для баллистических ракет.

По данным аналитиков, Северная Корея могла получить от россии до 14,4 миллиарда долларов за поставки вооружений и направление своих военных для участия в войне против Украины.

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