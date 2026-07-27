Главное управление разведки Минобороны Украины установило подразделение российской армии, причастное к удару по супермаркету АТБ в Чернигове 26 июля.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГУР.

По данным разведчиков, атаку на гражданский объект совершили военнослужащие боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации «ГРОМ Каскад», входящей в структуру Воздушно-космических сил рф. Для удара кафиры применили реактивный беспилотник «Герань-4», оснащенный видеокамерой.

Украинская разведка сообщила, что запуск дрона происходил из так называемого дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области.

Старшим боевой группы, которая, по данным ГУР, причастна к атаке, является Сергунин А.А. Идентификация непосредственных исполнителей удара и других лиц, привлеченных к военному преступлению, продолжается.

«Бригада «ГРОМ Каскад» имеет репутацию подразделения для так называемой «элитной» касты московитов – в частности, чиновников, депутатов, бюрократов, региональных князьков и другой нечистые. Так называемые «привилегированные» имеют возможность заключить краткосрочный многомесячный контракт и, не приближаясь к зоне боевых действий», – объяснили в ГУР.

Напомним, в результате российского удара по АТБ в Чернигове погибли двое людей, еще 25 гражданских получили травмы и ранения.

Также сообщалось, что в ночь на 27 июля россия совершила атаку на гражданские торговые суда, которые были заблокированы в портах Николаевской области. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.