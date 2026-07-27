Организатору выставки оружия под Киевом избрали меру пресечения

Общество
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Организатору выставки вооружения под Киевом избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
Фото Офіс Генпрокурора

Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения организатору выставки вооружения, по которой россия нанесла ракетный удар. Подозреваемого взяли под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

«По ходатайству Киевской областной прокуратуры Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения организатору мероприятия, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 367 УК Украины», – говорится в сообщении.

Суд постановил оставить подозреваемого под стражей на 60 суток без определения размера залога. Мужчина является организатором выставки в частном комплексе, где 24 июля находились представители украинской оборонной индустрии.

По данным Суспільного, организатором мероприятия был руководитель Ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий «Армада» Василий Гончарук. Во время перерыва в судебном заседании адвокаты сообщили журналистам, что их коллега Андрей Доманский, которого они назвали «известным в Украине», обратился в суд с ходатайством о взятии Гончарука на поруки. По их словам, это связано с тем, что подозреваемый также известен своей «активной» общественной деятельностью.

В то же время адвокаты Гончарука не стали комментировать детали досудебного расследования, отметив, что сейчас это «не достаточно правильно и уместно».

Напомним, 24 июля враг атаковал Киевскую область баллистическими ракетами. Под удар попал комплекс, в котором проходила выставка вооружения.

Ранее сообщалось, что жертвами удара стали 10 человек, однако позже стало известно, что в больнице умер еще один пострадавший. Количество жертв возросло до 11 человек, еще около 100 получили травмы и ранения.

В Генеральном штабе уточнили, что рф нанесла удар по частному комплексу, который не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Вечером того же дня в Бучанском районе Киевской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

На следующий день организатора выставки задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия.

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