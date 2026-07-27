Цены на нефть упали на 4% после приостановки боевых действий между США и Ираном

Мировые цены на нефть в понедельник, 27 июля, упали примерно на 4% после того, как США и Иран приостановили боевые действия, что усилило надежды на дипломатическое урегулирование конфликта.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $3,96, или на 4,1%, до $92,82 за баррель. Во время торгов цена кратковременно опускалась ниже ключевого уровня в $90 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на $4,02, или 4,5%, до $85,29 за баррель. Оба контракта торговались на самых низких уровнях почти за неделю после трех недель роста.

Падение цен произошло после того, как США и Иран приостановили удары на выходных после двух недель эскалации. Посол США в ООН заявил, что президент Дональд Трамп решил отложить дальнейшие атаки, чтобы дать больше времени дипломатическим усилиям.

Как известно, ранее Brent достиг отметки $100 за баррель из-за сокращения поставок нефти через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для мировой торговли энергоносителями. Конфликт также повлиял на движение судов в Красном море, что осложнило экспорт нефти из Саудовской Аравии в Азию.

Несмотря на прекращение ударов, судоходство через Ормузский пролив остается ограниченным. По данным Kpler, в течение выходных через пролив проходило менее 10 товарных судов в день. Аналитики отмечают, что восстановление поставок может происходить медленно, поскольку перевозчики ожидают подтверждения безопасности маршрута.

В то же время рынок нефти может оставаться под давлением из-за рисков на Ближнем Востоке и войны россии против Украины. Аналитики UOB предупредили, что длительные перебои с поставками могут поддерживать высокие цены на нефть и усиливать инфляционные риски.

Как известно, на прошлой неделе мировые цены продолжали рост после атак йеменских хуситов на саудовские танкеры в Красном море.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новые удары по Ирану. Это произошло после почти двух недель ежедневных американских атак. По данным СМИ, такое решение было принято из-за сокращения запасов американских средств противовоздушной обороны.

А 26 июля иранские военные заявили, что прекратили операции в ответ после двухдневного затишья в атаках со стороны Соединенных Штатов. В Тегеране объяснили, что их стратегия была полностью построена на ответных ударах.

В то же время посол США в ООН Майк Уолтц категорически отверг сообщения о якобы дефиците отдельных видов оружия, и заявил, что американские военные полностью обеспечены необходимым вооружением для проведения кампании против Ирана.

Сам Трамп ранее заявлял, что Иран, вероятно, хотел бы заключить соглашение с Соединенными Штатами, однако, по его мнению, Тегеран пока не готов к этому. В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном.

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