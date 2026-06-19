СБУ разоблачила адвоката, который за взятку обещал «закрыть дело» организатора уклонистских схем

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачили адвоката Совета адвокатов Черниговской области, который требовал 80 тысяч долларов США за влияние на ход уголовного производства относительно организации схем уклонения от мобилизации.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, юрист действовал в сговоре с неустановленными на данный момент лицами и убеждал жену подозреваемого, что имеет возможности влиять на принятие судебных решений. В частности, он обещал поспособствовать изменению меры пресечения для мужчины, который находился под стражей, а также в дальнейшем «решить вопрос» о закрытии уголовного производства, открытого за препятствование деятельности ВСУ в особый период.

Правоохранители задокументировали передачу первой части неправомерной выгоды, после чего фигуранта задержали при получении основной суммы средств. Операция проводилась в рамках контроля за совершением преступления.

Адвокату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, сопряжённое с вымогательством неправомерной выгоды). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,6 млн грн.

По инкриминируемой статье предусмотрено до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины и киберполиция разоблачили хакерскую группировку, которая создало фейковую копию приложения «Резерв+» и за деньги продавало военнообязанным возможность незаконно изменять учетные данные и формировать поддельные электронные документы для уклонения от мобилизации.

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